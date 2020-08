‘Moord op 52-jarige ondernemer Shamo Ragoebier lijkt op liquidatie’

De moord op de 52-jarige Surinaamse ondernemer Shamo (Shamdath) Ragoebier, heeft alles weg van een liquidatie. Dat zeggen diverse media in Suriname. Ragoebier werd dinsdag doodgeschoten voor zijn zaak ICOMTRADE, aan de dokter Sophie Redmondstraat in Paramaribo.

Volgens de Surinaamse krant de Ware Tijd is het slachtoffer opgewacht door de schutter. Toen de ondernemer op de inrit naar zijn voertuig liep, loste de dader die een integraal-valhelm op had een aantal schoten op hem. De schutter nam vervolgens plaats achterop een gereedstaande bromfiets, bestuurd door een andere man en de twee reden hard weg richting de Oranjelaan.

Er werd meerdere malen op de ondernemer geschoten: de politie zou meer dan tien hulzen op de plaats delict aangetroffen hebben, schrijft de krant. Ook is er niets buitgemaakt van het slachtoffer, dat contant geld bij zich had. Roofmoord lijkt daarom uitgesloten.

De politie trof niet veel later een onbeheerde bromfiets en een integraalhelm op de hoek van de Eddy Bruma en de Oranjelaan aan. Deze zijn mogelijk gebruikt bij de liquidatie.

Het ontzielde lichaam van de heer Ragoebir is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen door de Surinaamse politie. De afdeling Kapitale Delicten is druk bezig de zaak te onderzoeken meldt het KPS.