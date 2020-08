Nieuwe bezoldigingsreeks BBS wordt deze week gepubliceerd

Minster Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de Bond van Personeel bij de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) toegezegd, dat de nieuwe bezoldigingsreeks deze week gepubliceerd zal worden. De nieuwebezoldigingsreeks welke was overeengekomen met de vorige regering, is reeds goedgekeurd door president Chandrikapersad Santokhi. De bijeenkomst vond plaats op het ministerie.

Minister Somohardjo zegt er alles aan te zullen doen zodat zij in september over hun lonen kunnen beschikken, conform de nieuwe bezoldigingsreeks. “Onder leiding van president Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk waait er een nieuwe wind en ik geloof dat het beter zal gaan”, stelt hij. De bewindsman heeft de bond gevraagd om de eerste negen maanden rekening te houden met de financiële druk op de staat. Hij zegt dat de lonen de vorige maand met moeite zijn uitbetaald. Ook deze maand zal het niet makkelijk gaan. “Het betreft een urgentiefase van negen maanden. Daarna volgt een stabilisatiefase naar de groeifase. Waarop jullie recht hebben, krijgen jullie wel. Maar ik vraag nog even rekening te houden met de twk”, aldus Somohardjo.

Waarnemend bondsvoorzitter Guillaume Coulor is content met de snelle afhandeling door de bewindsman en stelt het zeer op prijs hoe de president zich heeft opgesteld naar BBS toe. “Ook als minister van Justitie en Politie was Santokhi één die altijd heeft getrokken aan de organisatie.”, aldus Coulor. Hij begrijpt de financiële situatie waarin ons land verkeerd en is daarom bereid om met zijn werkgever te onderhandelen over de twk om deze af te werken in splitsingen, waarbij de druk op de begroting dan minder zal liggen. “De BBS bestaat uit circa 200 leden. Er is nog een kostenplaatje van ongeveer SRD 200.000 per maand. Belangrijk is dat de nieuwe loonreeks in werking gaat en van daaruit kunnen we verder onderhandelen over de twk”, aldus de voorzitter.

Volgens Coulor zit BBS in een reorganisatiefase, waarbij zij de afgelopen zeven maanden achter veel zaken moesten aanvechten. Een is die structuur die gewijzigd zou moeten worden. Er is momenteel geen vaste structuur. Hij vroeg de minister om ook dit deel met voortvarendheid aan te pakken. BBS helpt volgens hem ook bijdragen aan de inkomstenvergaring van de staat.

De minister kijkt verder uit naar een vervolggesprek met de bond en een bijeenkomst met de brandweer bond. Zowel de minister als de bond streven naar een goede samenwerking.