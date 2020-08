Man beschuldigt tiener van lastig vallen vriendin en steekt hem neer

De 29-jarige Persaud N. heeft op vrijdagavond 7 augustus een tiener (19) met een schaar neergestoken voor een restaurant. Persaud vond dat de 19-jarige zijn vriendin lastig viel. De vriendin van Persaud is werkzaam in het restaurant meldt het Korps Politie Suriname.

De jaloerse dader is op zaterdag 8 augustus in verzekering gesteld door de politie van het district Nickerie. Persaud is in verzekering gesteld ter zake zware mishandeling of poging tot zware mishandeling meldt de Surinaamse politie vandaag.

Het slachtoffer was ter behandeling en observatie opgenomen in het ziekenhuis maar is inmiddels naar huis gestuurd.