Beschikbare COVID-19 faciliteiten in Suriname steeds schaarser

De COVID-19 situatie in Suriname met betrekking tot de beschikbare COVID-19 faciliteiten, is steeds zorgwekkender aan het worden. Door de schaarse plekken wordt het steeds moeilijker om zorgbehoeftigen te plaatsen op een locatie waar zij de nodige zorg kunnen krijgen. Dat zegt infectioloog Soradj Harkisoen. De huidige situatie drukt naar zeggen van de arts enorm op de zorgcapaciteit.

Hij waarschuwt ervoor dat indien het aantal besmettingen blijft toenemen er een verontrustende situatie zal ontstaan, waarbij het aantal besmettingen het aantal beschikbare capaciteiten zal overstijgen. “Op een gegeven moment ga je zien dat er mensen zullen zijn die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, maar niet kunnen worden opgenomen omdat er nergens plaats is. Dat gaat tot hele vervelende taferelen leiden zoals jullie in andere landen hebben kunnen meemaken”, benadrukt de specialist.

Voor wat betreft de isolatieplekken, waar besmette personen met milde tot geen klachten worden ondergebracht, zegt de arts dat er op dit moment een capaciteit is van 244 bedden. In totaal zijn er 113 beschikbare ziekenhuisbedden voor het verlenen van de gewenste zorg aan hulpbehoevende patiënten.

Op de intensive-careafdelingen zijn er voor heel Suriname 19 bedden gereserveerd voor COVID-19 patiënten die ingrijpende zorg behoeven. Daarvan zijn 14 reeds bezet volgens de teller van de COVID-19 website.

Om de situatie het hoofd te kunnen bieden heeft het Regionaal Ziekenhuis Wanica onlangs een extra accommodatie opgezet voor het verlenen van zorg aan 100 COVID-19 patiënten (foto).