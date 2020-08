Stichting voor de Rechtsorde in Suriname brengt nieuwe bundel uit

De Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS) heeft als één van haar doelstellingen het uitgeven van juridische literatuur en wetgevingsproducten. In dat kader is SRiS uitgekomen met de ‘SRiSbundel Arbeidswet- en regelgeving’.

SRiS heeft als eerste gekozen voor de bundeling van de arbeidswet- en regelgeving omdat wij allemaal direct of indirect vroeg of laat in ons leven met dit rechtsgebied te maken krijgen. Daarnaast kan een arbeidsconflict voor zowel de werkgever als de werknemer verstrekkende gevolgen hebben. Kennis en een juiste toepassing van het arbeidsrecht is daarom een must.

In de wetten in deze bundel zijn de wetswijzigingen verwerkt en zijn de memories van toelichting opgenomen.

Deze uitgave van arbeidswetten en -besluiten is niet alleen bedoeld voor werkgevers en werknemers, voor rechtenstudenten en -docenten, praktijkjuristen (rechters, advocaten), maar ook voor besturen van werknemers- en werkgeversorganisaties en voor ambtenaren die tewerkgesteld zijn op het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en overige ministeries. Ook wetgevingsjuristen kunnen vanuit hun taakstelling goed gebruik maken van deze bundel.

De “SRiSbundel Arbeidswet- en regelgeving” is te verkrijgen bij de Stichting voor de Rechtsorde in Suriname. Gevestigd aan de Frederik Derbystraat nr. 13 en te bereiken op het mobielnummer (+597)8932260. De bundel kost SRD 250,– en studenten kunnen de bundel op vertoon van hun studentenpas aanschaffen voor SRD 150,–.