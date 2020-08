Nog een medewerker CBvS positief getest op COVID-19

Nog een medewerker van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is positief getest op COVID-19. Conform protocol zal de bank haar locaties ontsmetten. De kassa’s van de CBvS zijn vandaag gesloten. Afgelopen donderdag sloot de moederbank haar deuren toen zij bericht had ontvangen dat twee medewerkers positief getest waren op het gevreesde virus.

De coronamaatregelen die momenteel in Suriname gelden zijn gisteravond met twee weken verlengd door president Chandrikapersad Santokhi. Het uitgaansverbod is ook aangepast naar 20.00u tot 05.00u.

Het aantal coronabesmettingen sinds de uitbraak in Suriname is nu bijna 2.500. Gisteravond werd gemeld dat er in 24 uur 98 personen positief getest zijn op het gevreesde virus en 39 personen genezen zijn verklaard. Met de nieuwe gevallen is de teller van het totaal aantal besmettingen gestegen naar 2.489.