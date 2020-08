Niet 30 maar 38 coronadoden momenteel in Suriname

Het aantal mensen dat in Suriname is overleden aan het gevreesde coronavirus werd gisteren op de COVID-19 website gesteld op 30. Dit aantal is echter hoger en wel 38. De 8 anderen zijn niet op één dag overleden, maar zes zijn in de afgelopen weken overleden op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en een is binnengekomen via de Medische Zending (MZ). Een andere persoon is gisteren overleden op de Intensive Care Unit van het Regionaal Ziekenhuis Wanica.

Omdat de SEH en MZ nog niet gekoppeld waren aan het covid-dashboard, kwam de informatie niet op dag basis binnen, waardoor het soms administratief wat langer duurde om de informatie binnen te krijgen. Om dit in het vervolg te voorkomen, zijn de SEH en MZ net als de ziekenhuizen nu wel gekoppeld aan het covid-dashboard en kan de informatie per direct binnenkomen. Het aantal van 38 overledenen zal vandaag nog aangepast worden op de covid-website.

Gisteren, maandag 10 augustus 2020, heeft president Chandrikapersad de Covid-19 maatregelen aangescherpt en met nog eens twee weken verlengd. De getroffen maatregelen zijn noodzakelijk en urgent om de situatie die we met ons allen waarnamen in te dammen en het tij te keren. De epidemiologische analyse van de afgelopen vier weken laat ziet dat er een versnelde stijging van het aantal besmettingen is opgetreden.

“We zijn dus nog niet op een niveau beland waarbij we zouden kunnen spreken van een neerwaartse trend. Het aantal besmettingen nam zodanig toe dat we de druk op onze gezondheidszorg konden waarnemen. De reeds bestaande schaarste aan ziekenhuisbedden, personeel, medicamenten en apparatuur werd duidelijker, ook het aantal quarantaine plekken werd steeds minder”, stelde het staatshoofd in zijn toespraak.