Medewerker CBB afdeling paspoorten positief getest op COVID-19

Een medewerker van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname afdeling paspoorten is positief getest op COVID-19. De afdeling is vanaf vandaag tot en met 25 augustus gesloten. Het is niet mogelijk om paspoorten te produceren. Voor het aanvragen van paspoorten kan men zich wel wenden tot het bureau.

Na 25 augustus zal er wederom een aanvang gemaakt worden met het produceren van paspoorten. Mensen die een sms hebben ontvangen kunnen hun paspoort wel afhalen op het vermeld Bureau van Burgerzaken.

Voor meer informatie kunnen burgers telefonisch contact opnemen met hun desbetreffende Bureau voor Burgerzaken.