Lijk van man aangetroffen in woning

In Suriname is vanmiddag een lijk aangetroffen in een woning. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om het ontzielde lichaam van een manspersoon. Het stoffelijk overschot werd iets na 13.00u aangetroffen in een woning aan de Irsillastraat in het politieressort Uitvlugt, nabij Kasabaholo.

Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. De Surinaamse politie is met diverse eenheden ter plekke (foto) en bezig met het onderzoek. Meer details zijn nog niet beschikbaar. Later meer.