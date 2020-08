30ste coronadode in Suriname, aantal ICU patiënten nu 13

In Suriname is weer iemand overleden aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus. Dat blijkt na een update van de teller op de officiële Surinaamse COVID-19 website. Het is de 30ste coronadode in het land, sinds de pandemie zich ook in Suriname manifesteerde.

Volgens Surinaamse media zou de overledene een 54-jarige man zijn, die op de Intensive Care Unit (ICU) van het Academisch Ziekenhuis lag. Op dit moment zijn er 13 personen in een ICU. Twee dagen gelden was dat nog 6. Het aantal personen in ziekenhuizen is gestegen naar 90.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Suriname is de afgelopen dagen snel gestegen. Volgens NOS correspondent Nina Jurna loopt het aantal besmettingen vanuit Brazilië nu op: