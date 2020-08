Medewerker commissariaat Paramaribo-Zuidwest positief getest op COVID-19

Een medewerker van het commissariaat Paramaribo-Zuidwest aan de Leysweg is positief getest op COVID-19. Het commissariaat is tot en met woensdag 12 augustus gesloten.

Het commissariaatgebouw is vrijdag 7 augustus reeds preventief ontsmet. Het personeel is momenteel in thuisquarantaine. De ressortskantoren Pontbuiten, Latour, Welgelegen en Weg naar Zee zijn normaal open voor het publiek.

Het afgelopen 24 uur zijn 85 personen positief getest en daartegenover zijn 77 genezen verklaard in Suriname. Met de nieuwe gevallen is de teller van het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak gestegen naar 2.391.

Er zijn momenteel 727 actieve cases en in totaal zijn 1.635 personen genezen verklaard. In de ziekenhuizen worden nu 82 personen verpleegd. 13 patiënten worden verpleegd in de intensive care units. Nu zijn 587 personen in quarantaine en 632 patiënten zijn in isolatie. Het virus heeft het leven gekost aan 29 mensen.