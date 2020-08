Vandaag ‘Dag der Inheemsen’ in Suriname

Op 23 december 1994 hebben de Verenigde Naties per resolutie 9 augustus wereldwijd ingesteld als Internationale Dag der Inheemse Volken. In 2006 heeft president Venetiaan de dag in Suriname uitgeroepen tot nationale feestdag en wel de Dag der Inheemsen, ook wel Ingi Dei.

Het grootste doel van deze dag is de nationale overheden stil te laten staan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners. In Suriname staat de dag symbool voor respect voor en erkenning van de inheemse bevolking van het land.

Belangrijk binnen deze levenswijze zijn de landrechten, het onderwijs en de gezondheidszorg. Het doel van deze dag is bij te dragen aan het verbeteren van de positie van de inheemse bevolking van Suriname. Vanwege COVID-19 wordt het geen feestdag zoals dat in het verleden gebeurde.

Volgens de voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Theo Jubitana, moeten de Nationale en Internationale Dag der Inheemse Volken van dit jaar, aangegrepen worden voor bezinning en ook niet om te feesten. 

Hij zegt daarover in dit ingezonden stuk in De Ware Tijd: “Want waar staan wij, als Inheemse Volken, na 528 jaar sinds de komst van de Europese kolonisatoren, na bijna 45 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname, na bijna 30 jaar onafgebroken democratische verkiezingen in een rechtsstaat die zegt internationale mensenrechten en verdragen en vonnissen te respecteren?“

Sirito-Yana Aloema, voorzitter van de Organisatie voor Inheemsen in Suriname, zegt tegen ABC Online da er vandaag gebeden zal worden voor de slachtoffers van COVID-19 en voor alle inheemsen in de wereld: