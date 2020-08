President Santokhi benadrukt verbondenheid Suriname-Guyana

President Chandrikapersad Santokhi is in de ochtend van zaterdag 8 augustus 2020 per vliegtuig naar Guyana vertrokken om op uitnodiging de inauguratie van het nieuwe Guyanese staatshoofd Mohamed Irfaan Ali bij te wonen. Het Surinaamse staatshoofd wees bij vertrek vanuit het vliegveld Zorg en Hoop op de grote en sterke verbondenheid tussen de twee buurlanden. Het is voor hem zijn eerste officiële bezoek als president van Suriname aan het buitenland.

De regering heeft de invitatie ook bestudeerd tegen de achtergrond van positie van Suriname in de regio. Ook de COVID-crisis die beide landen treft en de beperkingen die daarmee gepaard gaan, heeft de regering doen besluiten op de uitnodiging in te gaan. Santokhi zal over de genoemde onderwerpen en andere zaken bilaterale gesprekken voeren met overige aanwezige Caricom-leiders. Met de regeringsleiders is er een reeks bilaterale afspraken gemaakt en staat er ook een bilaterale bijeenkomst met de Guyanese president op het programma. President Santokhi heeft op vrijdag 7 augustus een telefonisch onderhoud gehad met de secretaris-generaal van de Caricom Irwin LaRocque en zal deze ook ontmoeten in Guyana.

“Guyana is niet alleen een buurland. Er is zoveel verbondenheid tussen deze twee landen. We hebben grote gemeenschappen in Suriname die hun roots daar hebben”, aldus de president. Hij wijst ook op de sterke handelsbanden die er bestaan tussen de twee landen. In de afgelopen periode zijn er ook veel investeringen van Surinaamse bedrijven zijn geweest in Guyana. Verder zijn er ook veel vriendschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Guyana. “Ik weet dat meer uitnodigingen zullen komen, maar het is belangrijk dat je begint bij je buurland”, aldus het staatshoofd.

Zondagmiddag keert de Surinaamse delegatie terug uit Guyana. Na aankomst is er een persconferentie op de luchthaven.