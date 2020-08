Bij een beroving vanmiddag in Suriname is een man beschoten door twee verdachten op een bromfiets. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de beroving op klaarlichte dag, rond 13.00u plaats vond.

Dit gebeurde in de omgeving van de Eduardstraat, een zijstraat van de Kwattaweg voorbij de Tweede Rijweg. Het slachtoffer werd daarbij geraakt en is per ambulance afgevoerd.

Wat er precies is buit gemaakt is niet bekend. De Surinaamse politie is ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.