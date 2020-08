Eerste groep van 94 Javanen kwam op 9 augustus 1890 aan in Suriname

Ieder jaar wordt er op 9 augustus stil gestaan bij de Javaanse Immigratie in Suriname. Op die dag herdenken de Javanen de komst van de Javaanse contractarbeiders, die tussen 1890 en 1939 vanuit Java, Indonesië, naar Suriname waren vertrokken. Dit jaar wordt 130 jaar Javaanse Immigratie herdacht, echter vanwege COVID-19 in sobere sfeer.

De eerste groep contractarbeiders kwam op 9 augustus 1890 aan boord van de Prins Willem II aan in Suriname. Zij waren met 94, hoofdzakelijk afkomstig uit Soerakarta (tegenwoordig Solo), en waren bestemd voor de plantage Mariënburg, eigendom van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.

In totaal kwamen 32.956 mensen uit het toen nog geheten Oost-Indië als contractarbeiders naar Suriname. Iets meer dan 26% van hen keerde terug naar hun thuisland. Ongeveer 24.000 immigranten bleven in Suriname. In de census van 2012 telden hun nakomelingen 73.975 leden in Suriname, naast nog een aantal mensen van gemengde afkomst.

Sinds de tweede helft van twintigste eeuw zijn veel Javanen geëmigreerd, zodat ook buiten Suriname grote groepen Javaanse Surinamers te vinden zijn. Een eerste groep vertrok in 1953 naar het pas onafhankelijke Indonesië en vestigden zich op West-Sumatra.

Tijdens en na de onafhankelijkheid van Suriname vertrokken veel Javanen, net als leden van andere Surinaamse bevolkingsgroepen, naar Nederland. Een kleinere gemeenschap bestaat in Frans-Guyana.