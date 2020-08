Autobestuurder komt haastig op de weg en rijdt bromfietser aan

Deze bromfietser is zaterdagavond op de hoek van de Soekaredjoweg- en Leiding 11A in Suriname gewond geraakt, nadat hij aangereden werd door een haastige autobestuurder.

De bromfietser reed over de Leiding 11a gaande richting de Commissaris Weytingweg. De autobestuurder reed over de Soekaredjoweg en sloeg haastig rechtsaf in de Leiding 11A. Daarbij doorkruiste hij de rijbaan van de aankomende bromfietser, met als gevolg een aanrijding.

De bromfietser liep bij de aanrijding verschillende verwondingen op. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer af te voeren naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling.