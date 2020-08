‘Aantal corona besmettingen Suriname toegenomen vanuit Brazilië’

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Suriname is de afgelopen dagen snel gestegen. Volgens NOS correspondent Nina Jurna loopt het aantal besmettingen vanuit Brazilië nu op. Dat zegt ze vandaag tegen de omroep.

In Brazilië is het aantal mensen dat aan de gevolgen van COVID-19 is overleden, de 100.000 gepasseerd. Dat is een verdubbeling van het aantal coronadoden binnen vijftig dagen.

In de goudmijnen in Suriname werken veel Brazilianen die het virus meenemen legt Jurna uit; De Braziliaanse arbeiders in Suriname waren gewend om per vliegtuig naar hun eigen land heen en weer te reizen, maar vanwege het coronavirus ging het luchtruim dicht.

Nu reizen ze illegaal de oostgrens met Frans-Guyana over. En deze grens is moeilijk te bewaken.