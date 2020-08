Vrouw die van Wijdenboschbrug wilde springen op tijd verwijderd door politie

Een vrouw die een einde aan haar leven wilde maken door van de Wijdenboschbrug in Suriname te springen, is op tijd van de brug verwijderd door de politie.

Waterkant verneemt dat enkele automobilisten de politie alarmeerden dat een vrouw enigszins verward over de Wijdenboschbrug liep. De politie ging ter plaatse en trof daadwerkelijk de vrouw aan. Zij werd overgebracht naar het bureau.

De vrouw vertelde de politie dat zij slachtoffer is geweest van verkrachting en niet meer ermee kan leven. Zij was daarom van plan om van de brug de Surinamerivier in te springen. De familie van de vrouw werd erbij gehaald om haar te brengen voor begeleiding.

Praten over zelfdoding? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)