Momenteel Surinaamse temperaturen in Nederland

Vanuit Nederland naar Suriname gaan kan voorlopig niet en voor het weer hoef je het al helemaal niet te doen. In Nederland is er de afgelopen dagen namelijk sprake van Surinaamse temperaturen. En op sommige plekken waaronder het zuiden van Nederland wordt het zelfs warmer dan in Suriname.

Het is in Nederland de warmste 8 augustus sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weerplaza. Het werd vanochtend 33 graden in De Bilt, waarmee het record uit 1975 van 32,9 graden werd gebroken.

Het knmi heeft zelfs codeoranje voor hitte afgekondigd. Bij temperaturen boven de 35 graden kan de hitte bij iedereen leiden tot klachten.