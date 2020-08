Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken heeft nieuw logo

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW & J) heeft een nieuw logo. Het logo is op 5 augustus goedgekeurd door de Raad van Ministers. Het logo heeft de vorm van een driehoek die op haar beurt weer bestaat uit drie driehoeken. Deze driehoek symboliseert de drie beleidsgebieden van het ministerie. De driehoek vormt ook de drie letters AW en J.

Rood brengt de beroepsbevolking tot uitdrukking, terwijl het groen het jeugdig deel van onze samenleving weerspiegelt. Het geel uit werkgelegenheid (W) en word gevormd door de grafische driehoek van Arbeid en die van Jeugdzaken. Dit symboliseert de harmonisatie van de drie beleidsgebieden.

De drie blokjes die te zien zijn in het rood (A) symboliseren tripartisme, het samengaan van de sociale partners (Vakbeweging, bedrijfsleven en de overheid). De constructie van de drie opeenvolgende treden van de vierkantjes geven het streven aan naar welvaart en welzijn voor de samenleving. Bij het groen (J) is een strijdbaar kind ingesneden dat roept naar verbetering van de maatschappelijke positie van de jeugd in Suriname.

Op het eerste gezicht lijkt het logo op een vliegende vogel. Dat is werkelij ook zo. Dit geeft aan dat er een samenhang bestaat tussen de drie beleidsgebieden, een basisvoorwaarde voor de vogel om te kunnen vliegen naar het gewenste beter Suriname voor iedereen. Het logo is ontworpen door Farley Tamsiran en met de beschrijving heeft Imro Smith ondersteuning verleend.