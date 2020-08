Boulevard Groningen tot nader orde gesloten voor publiek

Op de gehouden vergadering van de Districtsraad van Saramacca op donderdag 6 augustus is besloten dat in verband met de stijgende COVID-19 gevallen in Suriname, het raadzaam is de Boulevard te Groningen tot nader orde te sluiten voor het publiek.

Na het besluit van de Districtsraad is de Boulevard in opdracht van districtscommissaris Sarwankoemar Ramai afgesloten door de Civiel Technische Dienst van het Commissariaat met behulp van afbakeningslint.

“Neem de COVID-19 maatregelen in acht en wees verantwoordelijk. KO’W’FET’ COVID-19. Bescherm jezelf, bescherm Suriname”, meldt het commissariaat.