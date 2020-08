Ronnie Brunswijk voor het eerst waarnemend president van Suriname

Vicepresident Ronnie Brunswijk neemt dit weekend voor het eerst waar als president van de Republiek Suriname. Dit omdat president Chandrikapersad Santhoki naar Guyana is afgereisd voor de inauguratie van president Mohamed Irfaan Ali. Ook first lady Melissa Santhoki en de minister van buitenlandse zaken, International Business en Internationale Samenwerking reizen mee. Dit wordt de eerste officiΓ«le buitenlandse reis van het staatshoofd.

De president zal tijdens zijn bezoek ook enkele bilaterale gesprekken voeren. Het eerste gesprek is met de nieuwe Guyanese president op zaterdag. Er zullen ook gesprekken gevoerd worden met enkele Caricom leiders. Voor zondag is er een ontmoeting met het personeel van Surinaamse ambassade in Guyana op schema.

Volgens de grondwet worden bij afwezigheid van de president van het land, de taken overgedragen aan de vicepresident. Die zal dan fungeren als waarnemend president zoals vervat in artikel 98 lid c van de grondwet.

Brunswijk zal op 9 augustus enkele plechtigheden bijwonen in verband met de viering van de dag der Inheemsen en de herdenking van 130 jaar Javaanse Immigratie.