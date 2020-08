Voortvluchtige auto-inbreker aangehouden door Arrestatie Team

Leden van het Arrestatie Team (A.T.) in Suriname hebben de 34-jarige voortvluchtige auto-inbreker Rufinio S. meer bekend als “Boké” opgespoord en op zondag 2 augustus aangehouden te Papatam in het district Marowijne.

De Rufinio wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal uit een auto in de Abattoirweg te Paramaribo. De auto was niet afgesloten waardoor het makkelijk was voor de dief om de diefstal te plegen op dinsdag 31 maart van dit jaar. Uit het voertuig zijn weggenomen een som geld in Surinaamse- en Amerikaanse dollars, een laptop en andere persoonlijke spullen.

Nadat het A.T. Rufinio had aangehouden werd hij overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Rufinio door de politie in verzekering gesteld.

Inmiddels heeft hij een volmondige bekentenis afgelegd met betrekking tot de diefstal in kwestie. Rufinio alias “Boké ” is een bekende van de politie en de justitie. Het onderzoek wordt voorgezet, meldt de afdeling Public Relations.