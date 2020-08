VIDEO: NDP assembleelid Ebu Jones is ook consultant bij Grassalco voor US$ 2.500

Opmerkelijk moment donderdagavond in De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname: tijdens de openbare vergadering ging vice-president Ronnie Brunswijk in op een opmerking van NDP lid Ebu Jones over wurgcontracten. Brunswijk onthulde daarbij dat Jones op 28 juli een contract heeft getekend met Grassalco, waarbij hij US$ 2.500 per maand krijgt als consultant.

Brunswijk gaf ook aan dat Jones op 4 augustus reeds geld heeft ontvangen voor anderhalve maand en wel een bedrag van SRD 26.000. “Hij is hier. Ik vraag hem of dat correct is. En hij het correct vindt dat hij het geld krijgt. Als het niet zo is moet hij het zeggen,” aldus Brunswijk.

Jones bevestigde het contract met Grassalco voor US$ 2.500 per maand. In eerste instantie kreeg hij niet de ruimte om het toe te lichten, maar na de schorsing kon dat alsnog. Jones zei toen dat hij vanaf 15 juni aan de slag is voor Grassalco als jurist. Hij noemt het geen wurgcontract want het kan elk moment ingetrokken worden.

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) merkte op dat Jones naast zijn functie als assembleelid en als consultant bij Grassalco, ook nog in dienst is als ambassadeur bij Buitenlandse Zaken. Jogi wil nu duidelijkheid over hoeveel betaalde nevenfuncties een ambtenaar mag hebben.

Een filmpje van het moment: