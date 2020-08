Santokhi morgen naar Guyana voor inauguratie Irfaan Ali

President Chandrikapersad Santokhi van Suriname reist morgen naar Guyana af om de inauguratie van president Irfaan Ali bij te wonen. Met het staatshoofd reizen ook mee zijn echtgenote en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale samenwerking.

Santokhi deelde in De Nationale Assemblee mee dat hij zaterdagochtend vertrekt en zondagmiddag terugkeert. In het kader van goed nabuurschap heeft het staatshoofd gemeend de uitnodiging te accepteren.

Het Surinaamse staathoofd zal ook bilaterale gesprekken voeren met Guyana en Caribische leiders. Vicepresident Ronnie Brunswijk zal waarnemen als president. Santokhi had vanmorgen ook een onderhoud met Caricom-secretaris Irwin LaRocque. Er zijn goede afspraken gemaakt over de betrokkenheid van Suriname in Caricom.

De verkiezingscommissie van Guyana (GECOM) heeft op 2 augustus Irfaan Ali tot nieuwe president verkozen, na de indiening van het verslag van de algemene en regionale verkiezingen van 2 maart door de Chief Elections Officer bij de commissie.