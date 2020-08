Onderzoek naar activiteiten Russische helikopter in Suriname

Op het Surinaamse ministerie van defensie, is nog weinig bekend over de Russische helikopter, die opereerde in Suriname onder leiding van vorige regering. Dat vertelde minister Krishna Mathoera van Defensie aan ABC Online.

Mathoera zegt dat alles met betrekking tot de helikopter heeft plaatsgevonden onder leiding van het bevoegd gezag van ex-president Bouterse. Zij kan echter geen documenten op het departement terugvinden.

De bewindsvrouw werd verwezen naar het ministerie van financiƫn omdat de helikopter vandaaruit geleased zou moeten zijn. Defensie heeft wel alle verblijfkosten van de zes Russiche bemanningsleden betaald.

Mathoera zal een onderzoek laten instellen naar de activiteiten die zijn uitgevoerd met de helikopter.