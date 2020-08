Man samen met zijn vrouw en jongetje van 6 aangevallen door Braziliaanse bijen

Een man is samen met zijn vrouw en een jongetje van 6 jaar vanmorgen iets voor 11.30u aangevallen door Braziliaanse bijen op een terrein aan de Engelbrechtweg te Peperpot in Suriname.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat de man bezig was zijn perceel, een blote kavel te ontbossen met een graafmachine. Hij was vergezeld van zijn vrouw en een jongetje van 6 jaar. Op een bepaald moment stuitte de man tegen banden aan waarin Braziliaanse bijen zich bevonden. Alle drie personen werden daarbij aangevallen door de bijen. Zij verkeren buiten levensgevaar.

Pinas zegt verder dat bij aankomst van de brandweer die ingeschakeld was, er met man en macht geprobeerd werd de bijen te bestrijden hetgeen moeilijk was. Dit omdat ook zij aangevallen werden door de bijen. Het is de bedoeling dat de brandweer vanavond de bijen verder zal gaan bestrijden.