Unicef doneert persoonlijke beschermingsmiddelen aan MinOWC

Het Unicef heeft personal protective equipment (PPE) gedoneerd aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). De spullen werden overhandigd aan Yuro Dipotaroeno, OD Ontwikkelingsdienst MinOWC en Faizel Tjon A Loi, education specialist. De overhandiging vond plaats op de Jessurunschool te Charlesburg. Hierna werden de PPE overhandigd aan schoolhoofd Redan van de Jessurunschool.

Vanwege de covid-19 pandemie draagt het ministerie ook bij aan de bewustwording bij leerkrachten, leerlingen en ouders. De Jessurunschool is de eerste school in Paramaribo welke PPE heeft ontvangen. Gisteren is reeds een deel van de PPE verstuurd naar het oosten van Suriname. Vanuit MinOWC wordt gewerkt aan een informercial om zo de bewustwording te bevorderen. Er zullen ook posters geplaatst worden op de scholen.

Redan noemt de geste een voorrecht en is erg dankbaar. De school houdt zich aan de protocollen van het ministerie. Sinds de herstart van de school is alles goed verlopen. Volgens hem moest iedereen wennen in het begin, maar nu loopt alles goed.