Twee mannen aangehouden na diefstal tas uit geparkeerde auto

Leden van de afdeling Recherche Paramaribo, bijgestaan door collega’s van het Regio Bijstand Team Paramaribo(RBTP), hebben vorige week de 37-jarige Gerson W. alias ‘oom P’ en de 31-jarige Luciën A. opgespoord en aangehouden kort nadat zij een tas uit een auto gestolen hadden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens verklaring van Luciën had Gerson de tas met inhoud uit de auto weggenomen, die langs de Tweede Rijweg geparkeerd stond. Bij die gelegenheid had de autobestuurder de auto niet afgesloten. Nadat Gerson de tas gestolen had, reed hij weg in een auto die door Luciën bestuurd werd.

De tas, inhoudende onder andere een laptop en persoonlijke bescheiden, is terug gevonden en afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. Luciën en Gerson zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld door de politie, meldt de politie.