SEMC schenkt 2 beademingsapparaten aan ’s Lands Hospitaal

Suriname Earth Moving Contracter (SEMC) heeft vandaag 2 beademingsapparaten geschonken aan het ’s Lands Hospitaal. SEMC-directeur Ryan Vedkamp die de overhandiging verrichtte, is blij dat zijn bedrijf dat het merk FORD vertegenwoordigt in Suriname, zo bijdraagt in de gemeenschappelijke inspanningen nationaal, om het COVID-19 virus en de pandemie een halt toe te roepen.

Het gaat om 2 volledig uitgeruste apparaten die speciaal door het bedrijf Philips zijn aangepast om deze crisistijd te voldoen aan de eisen die gesteld worden door de zorgverleners, ter waarde van ongeveer 12 duizend euro samen. Het medisch-hoofd van de afdeling Intensive Care Unit Preveen Banwari die de donatie in ontvangst nam, noemt het een welkome geste die zeker zal voorzien in de huidige behoefte. Hij liet één van de apparaten gelijk installeren door de technische installateur Doynel Nooitmeer van het bedrijf Biomedical System NV. dat belast is met de aanschaf en installatie van de apparaten.

De COVID-19 bestrijding in Suriname is een nationale aanpak, dus heeft het ziekenhuis gemeend het tweede apparaat uit te lenen aan een behoeftige zorgorganisatie. Medisch directeur Soenita Nannan Panday-Gopisingh nam het overdrachtsdocument in ontvangst in aanwezigheid van verpleegkundig directeur Suze Holband, de Inkoopmanager Marvin Madiksan en het hoofd van het Centraal Magazijn Brian Hoefdraad. SEMC wordt hartelijk bedankt voor de geste die uiting geeft aan de bijdrage in de gezamenlijke strijd ‘Kow feti COVID’.

Hieronder meer foto's van de schenking:

