Medewerker Openbare Werken aangehouden voor zware mishandeling

De politie van Munder heeft dinsdagmiddag de 54-jarige Glenn S. aangehouden voor zware mishandeling van een winkelier en arbeider.

De verdachte is medewerker van het ministerie van Openbare Werken in Suriname. Dinsdagmiddag rond 14.15u was hij samen met een paar collega’s alcohol aan het drinken voor een winkel op de hoek van de Kernkampweg en Gravenberchstraat. Op een bepaald moment wou één van de mannen de beest uithangen en sloeg tegen een roldeur van de winkel.

De winkelier sprak de mannen daarover aan en er ontstond toen een hevige woordenwisseling. Op een gegeven moment liep het uit de hand. Glenn bracht de winkelier vuistslagen toe in zijn gezicht. Een arbeider heeft ook vuistslagen moeten incasseren. Kort na het voorval arriveerde de politie ter plaatse, die reeds ingeschakeld was.

Glenn werd aangehouden en overgebracht naar bureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.