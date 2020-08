Lichaam van brugspringer uit Surinamerivier gehaald

In Suriname is gisteren het stoffelijk overschot van een man uit de Surinamerivier gehaald. Het gaat vermoedelijk om dezelfde persoon, die dinsdag vanaf de Bosje brug in Paramaribo, het water in sprong. Het lijk spoelde aan te Nieuwe Haven aan de Havenlaan.

Omstanders zagen eergisteren rond 13.30u een man vanaf de Wijdenboschbrug springen. Het zou gaan om een man met een lichte huidskleur schreef een getuige op Facebook

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het aangetroffen lichaam inderdaad van een lichtkleurig persoon is, waarvan de identiteit nog niet bekend is. Het ontzielde lichaam is door de Surinaamse justitiële autoriteiten in beslag genomen, in verband met het onderzoek.