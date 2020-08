Hoefdraad grote afwezige tijdens NDP uitzending ‘De NDP Antwoordt’

De NDP heeft woensdagavond een live programma vanuit Ocer via Apintie uitgezonden getiteld ‘De NDP Antwoordt‘. Daarbij deed de partij een poging om antwoord te geven op wat zij noemt beschuldigingen die geuit zijn op de laatst gehouden persconferentie van de regering-Santokhi.

Tijdens die persconferentie heeft de regering de financiële status van Suriname aan het volk voorgehouden. Aangegeven werd dat de NDP regering een financiële puinhoop heeft achtergelaten en zaken opzettelijk in de hand heeft gewerkt om het de zittende regering moeilijk te maken.

Bij het live programma uit Ocer ging het met name om financiële cijfers en daarbij zou de juiste persoon om het financiële beleid van de vorige regering te verdedigen, niemand minder dan Gilmore Hoefdraad zijn. De ex-minister van financiën weet natuurlijk als geen ander wat er allemaal op financieel gebied is gebeurd.

Het was daarom volgens veel kijkers teleurstellend dat de veel besproken Hoefdraad niet even zijn gezicht heeft laten zien en zijn financieel beleid is komen toelichten om een antwoord te geven op de vele vragen die er zijn.