First daughter Suriname doet donaties namens president

Op donderdag 6 augustus 2020, heeft de dochter (First daughter) van president Chan Santokhi, Shanylla, twee donaties gedaan namens de president van de Republiek Suriname. De eerste donatie betrof COVID-19 materialen zoals mondkapjes en handsanitizers. Deze zijn geschonken aan de kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo(AZP).

Hierna volgde een rondleiding en er is uitleg gegeven over de diverse donaties die het Surinaamse ziekenhuis heeft gekregen. De aanvraag voor de COVID-19 materialen is binnengekomen via de Facebook pagina van de president. AZP is nog op zoek naar spatbrillen/kapjes en andere donaties ter uitbreiding en renovatie van de kinderafdeling.

De tweede donatie betrof een rolstoel. Te kwarasan aan de Wayamoeweg 52, is een kinderrolstoel gedoneerd aan het 4 jarige kind, Aryan Ghoerbien, dat lijdt aan meervoudige beperkingen. Voor de ouders is het heel erg moeilijk om Aryen telkens te verplaatsen. Met de rolstoel zal het een stukje gemakkelijker zijn.

Aryen gaat naar een dagopvang, echter wordt hij niet thuis opgehaald, omdat de afstand te ver is. De vervoerkwestie zal ook besproken worden in de hoop dat er een oplossing komt voor de ouders en het kind.