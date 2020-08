Dief die halsketting van leerkracht op school wegrukte na 8 maanden opgepakt

De politie in Suriname heeft onlangs de 38-jarige kettingdief Brian V. aangehouden. De man, meer bekend als ‘Mokkum’, had in december van het vorig jaar een ketting van de hals van een leerkracht weggerukt op een schoolterrein te Latour. De bestolen vrouw zette meteen daarna de achtervolging in, maar eindigde met haar auto in de goot (foto).

V. werd sedert het afgelopen jaar gezocht voor deze diefstal door middel van geweldpleging. Hij werd vorige week opgepakt en heeft toegegeven dat hij het strafbaar feit gepleegd heeft. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij door de politie achter slot en grendel gezet.

In een gesprek met de vrouw gaf ze te kennen dat ze de politie heel dankbaar is, dat deze de dader toch na lange tijd heeft kunnen achterhalen. Na de beroving zette zij een achtervolging in. Haar voertuig belandde hierbij in een goot te Livorno.

Ze zat samen met een collega en kinderen in het voertuig. Niemand liep letsel op na het ongeval.