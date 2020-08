BOG weer gestart met COVID-19 swabs via mobiele drive-thru testunit

Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) in Suriname is woensdag weer gestart met het verrichten van COVID-19 swabs via een mobiele drive-thru testunit. Deze dienst wordt momenteel aangeboden op het terrein van het BOG aan de Rode Kruislaan. De bedoeling van deze dienst is om het testen op het COVID-19 virus zo laagdrempelig mogelijk te maken voor de Surinaamse samenleving.

Woensdag hebben ongeveer 20 mensen zich laten testen op de locatie. Dokter Vern Nanhoe van de afdeling Epidemiologie van het BOG zegt dat de resultaten daarvan binnen 24 tot 48 uur bekend zijn. “Als u klachten hebt mag u naar hier komen. U hebt geen huisarts daarvoor nodig.”

Voor deze week mogen burgers zich aanmelden voor een swab op woensdag, donderdag en vrijdag, tussen tien uur in de ochtend en twee uur in de middag op het terrein van BOG. De arts zegt tot slot dat gezien de stijgende trend van het aantal besmettingen het nodig is om steeds meer testen uit te voeren.

Het aantal coronabesmettingen sinds de uitbraak in Suriname is nu boven de 2.000. Het afgelopen 48 uur zijn 69 personen positief getest op het gevreesde virus. Afgelopen 24 uur zijn 49 personen genezen verklaard. Met de nieuwe gevallen is de teller van het totaal aantal besmettingen gesprongen naar 2.050.

Er zijn momenteel 696 actieve cases en in totaal zijn 1.327 personen genezen verklaard. 88 personen worden verpleegd in ziekenhuizen. 13 patiënten worden verpleegd in de intensive care units van de ziekenhuizen. Er zijn nu 654 personen in quarantaine en 595 mensen zijn in isolatie. Het virus heeft het leven gekost aan 27 mensen.