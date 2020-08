Opnieuw grote partij cocaïne in container uit Suriname in Franse Duinkerke onderschept

De Franse douane heeft opnieuw een grote drugsvangst verricht. In het Franse Duinkerke werd 1.357 kilo cocaïne onderschept, die zat in een container die arriveerde uit Suriname. Het spul werd op maandag 3 augustus ontdekt na een controle van de douane.

De drugs werden bovenop een lading zakken rijst aangetroffen en waren verpakt in hoeveelheden van 50 kilogram. De container zou via de haven van Duinkerke naar België vertrekken.

Het is een van de grootste inbeslagnames van drugs in Duinkerken. De waarde van de goederen wordt geschat op meer dan 50 miljoen euro. De zaak is in onderzoek bij een gespecialiseerde Franse eenheid.

Vorig jaar werd in Duinkerke ook al 492 kg cocaïne ontdekt in een bananencontainer uit Suriname (foto boven is van vorig jaar).