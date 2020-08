Nog eens 27 gedetineerden en 4 cipiers besmet met coronavirus

In Suriname zijn nog eens 27 gedetineerden en 4 cipiers van de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) besmet met het gevreesde coronavirus. Eerder was er sprake 41 besmettingen in de Surinaamse strafinrichting.

Justitie maakte maandag bekend dat de positieve gevallen onmiddellijk zijn afgezonderd van de rest en dat er door een medisch team een analyse gemaakt van de medische conditie van de geïnfecteerden.