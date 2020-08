NDP komt woensdag met live uitzending getiteld: ‘De NDP antwoordt’

De Nationale Democratische Partij (NDP) komt woensdag 5 augustus met een speciale live uitzending met de titel ‘De NDP antwoordt’. Deze wordt om 18.00u uitgezonden via Apintie Televisie alsook Apintie’s Facebook, website en YouTube kanaal. De partij van ex-president Bouterse plaatste de aankondiging dinsdag online met de tekst ‘Stil blijven is geen optie!’.

Daarbij werd niet aangegeven waar de uitzending over gaat, maar de verwachting is dat er door de NDP ingegaan zal worden op de persconferentie die de Raad van Ministers maandag heeft belegd. Daarbij werd de NDP regering beticht van onbehoorlijk bestuur en dat zij verantwoordelijk is voor de financiële catastrofe in Suriname.

De titel van de uitzending ‘De NDP antwoordt’ geeft aan dat er een antwoord van de partij volgt op de uitspraken die het Surinaamse staatshoofd Santokhi maandag deed over de NDP regering. Toen kwam ondermeer naar voren dat de NDP regering van Bouterse een schuld van 3 miljard US dollar heeft achtergelaten.

Ook werd aangegeven dat er meer dan 3.600 ambtenaren door de NDP regering in dienst genomen in de laatste 6 maanden en dat ex-minister Hoefdraad SRD 272,9 miljoen met hulp van SPSB directeur wegsluisde.

Dinsdag reageerde ex-minster Hoefdraad ook al en noemde de beschuldigingen insinuaties, die niet stroken met de waarheid.