Juspol-minister maakt kennis met leiding KPA

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie die in eerste instantie de strafinrichtingen zou bezoeken, heeft dinsdag formeel kennisgemaakt met het hoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) Regillio Blijd en directeuren. De bewindsman gaat voor een veilige situatie in de strafinrichtingen en roept alle belanghebbenden op om zich te houden aan de COVID-19-maatregelen.

De huidige ontwikkelingen met betrekking tot de COVID-19-maatregelen in de inrichtingen en de verdere verbetering van de diensten van de organisatie zijn aan de orde gekomen. In de strafinrichtingen zijn op basis van de positief geteste gedetineerden en medewerkers in samenwerking met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) strengere veiligheidsmaatregelen getroffen.

“Verbetering en groei moeten plaatsvinden, zodat wij niet een kwestie van meer gedetineerden in de strafinrichtingen krijgen, maar dat de diensten professioneler worden.” De bewindsman wil in verband met de verdere aanpak van het resocialisatiebeleid een goed opgezet landbouwproject opstarten. Hij ziet graag de betrokkenheid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). “De beschikbare terreinen van de strafinrichtingen gaan we nuttig hiervoor gebruiken.”

Blijd heeft een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken binnen het KPA en de aandachtsgebieden zoals de verzelfstandiging van het korps, huisvesting, opleidingen en rechtspositie aangedikt. Hij gaf aan dat voorgaande ministers zich hebben ingezet voor de verzelfstandiging van het KPA en hoopt ook met deze minister een goede samenwerking te hebben om aan het karretje te trekken.

Drie van de inrichtingen bakken zelf hun brood, hebben een eigen keuken en ze doen ook aan tuinbouw. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt op het gebied van pluimteelt en veeteelt. Al deze zaken brengen financiële middelen binnen, waarmee groot deel van de kosten worden gedekt. Vanwege de COVID-19-situatie waarbij de veiligheid van het personeel en de gedetineerden voorop staat, zijn de meeste projecten waarmee de strafinrichtingen hun financiële middelen binnenhaalden, sterk gaan afnemen.

Minister Amoksi zal op een nader te bepalen tijdstip een bezoek brengen aan het Korps Brandweer Suriname (KBS), de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en de overige diensten en afdelingen van het ministerie.