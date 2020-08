Districtscommissaris Coronie waarschuwt recreanten bij Jutapaal

De districtscommissaris van Coronie, dhr. N. Naana, heeft burgers gewaarschuwd om zich niet op te houden bij de bekende sluis van het zoetwaterkanaal te Totness (Jutapaal). “Voor uw eigen veiligheid wordt u nadrukkelijk erop gewezen dit na te laten”, aldus het districtscommissariaat.

De plek is zeer geliefd bij recreanten en dagjesmensen, die er komen om te zwemmen en te chillen. Echter vanwege de coronamaatregelen is het samenkomen van mensen bij recreatieoorden momenteel verboden door de overheid in Suriname.

Het commissariaat laat vandaag weten dat de politie streng zal optreden tegen overtreders.