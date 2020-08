BOG directeur Minouche Bromet vanwege gezondheidsredenen opgestapt

Minouche Bromet, de directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), in Suriname, heeft vanwege gezondheidsredenen haar functie als directeur ter beschikking gesteld. Dat schreef Bromet dinsdag op haar Facebook pagina.

“De druk van de afgelopen maanden en een thuis situatie waarbij mijn echtgenoot begin 2020 een zware hersenbloeding heeft doorgemaakt hebben samen een zware wissel getrokken op mijn gezondheid. Ik ben gehospitaliseerd geweest en er is mij rust voorgeschreven” aldus Bromet.

Ze heeft haar situatie aan de Surinaamse minister van volksgezondheid voorgehouden en hij heeft begrip getoond. Bromet zegt hierover: “Ik heb de beterschap wensen middels een prachtige ruiker in het ziekenhuis mogen ontvangen. Thank you minister Amar Ramadhin.”