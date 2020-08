Beschuldiging over lastigvallen vriendin eindigt in gewelddadige kappartij

Een beschuldiging over het lastigvallen van een man zijn vriendin is zondagavond geëindigd in een gewelddadige kappartij. Het voorval voltrok zich tussen drie mannen bij een winkel op de hoek van de Indira Gandhiweg en de Rampalstraat in Suriname.

Kishen A. en zijn collega zaten voor de winkel te borrelen. Zij bevonden zich daar met een pick-up van hun werkgever. Op een bepaald moment kwam Mohamed M. aangereden en zei tegen de twee mannen dat hun werkgever zijn vriendin verveelt. Kishan en zijn collega gaven toen Mohamed te kennen dat zij niets daarvan afweten en dat hij het zelf met hun werkgever moet opnemen. Mohamed raakte verhit en liep naar de mannen hun auto toe. Daarbij nam hij de contactsleutel, liep terug naar zijn auto en reed weg.

Na enkele minuten kwam Mohamed terug en stapte gewapend met een houwer uit zijn auto. Hij zwaaide ermee in de richting van Kishen, die daarbij een kapwond opliep aan zijn voorhoofd. De collega van Kishen reageerde op de aanval door een ijzeren staaf uit de bak van de pick-up te grijpen en Mohamed ermee te slaan. Daarna ontwapende hij Mohamed van de houwer en kapte hem ermee aan zijn voorhoofd en linkerarm.

Een voorbijrijdende jachtopziener zag het geval en greep in. Hij loste een waarschuwingsschot met zijn dienstwapen en de drie mannen begonnen plat te liggen. De politie was heel snel ter plaatse en schakelde een ambulance in om de twee gewonde mannen af te voeren. Zij verkeren buiten levensgevaar. De collega van Kishen heeft de voor- en achterruit van een Toyota Crown vernield. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het bureau. De politie van De Nieuwe Grond heeft de zaak in onderzoek.