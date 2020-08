POM. heeft je nodig!

Onlangs presenteerde het Surinaams Caribisch restaurant Avenue Nine te Rotterdam het nieuwe concept Pomsalon.

Wat is Pomsalon?

De Pomsalon, oftewel POM., begon als een 1 april grap. Het bericht over het introduceren van de Pomsalon werd gedeeld op Waterkant en social media. Het bestond toen uit Pomtajer koolsla, met cassave patat en madam jeanette mayonaise. Diezelfde dag nog werd het restaurant van Avenue Nine platgebeld door mensen die een bestelling wilde plaatsen. Hier moesten ze wat mee doen… Daarom hebben ze POM. geïntroduceerd.

Ruim voor de grap was het idee van de POM. al besproken. Het idee is afkomstig van de moeder van Miquil Tjon Kon Fat. De moeder van Shifano, de chef kok, had al een pom recept klaarliggen en de pom techniek is van Miquil zijn vader wijlen Kenneth Tjon Kon Fat.

Waar vind je POM.?

POM. is verkrijgbaar bij het Surinaams Caribisch restaurant Avenue Nine, te Rotterdam.

Waarom heeft POM. je nodig?

Avenue Nine wil Surinaams Caribisch eten de aandacht en waardering geven die het verdient. Niet even een lunch bij een eettentje tussendoor, maar een volwaardig restaurant waar je je date mee naartoe neemt voor een avondje culinair genieten! Dat vind je niet snel.

Met behulp van crowdfunding wilt Avenue Nine Surinaams Caribisch eten op een nieuwe manier presenteren: als de culinaire hoogstand die het is. Dit doen ze met behulp van het concept POM. Avenue Nine en POM. worden in een nieuw jasje gestopt.

Hoe kan je helpen?

Via https://bit.ly/surinaamse-pom kan je via een donatie een POM. ‘adopteren’.

Bij een donatie van € 12,99 ontvang je een POM. vega, bij € 15 een POM. kip en bij € 18 een POM. kip/zoutvlees. Bij donaties boven de € 45 levert Avenue Nine de POM. ook nog GRATIS tot aan huis (in Nederland). Deadline doelbedrag: Maandag 31 december 2020.

Bij elke € 2.700 aan donaties levert Avenue Nine de POM.

De afgelopen maanden zijn er al meer dan 500 POM. verkocht!

De donaties komen ten goede aan:

– Restaurant Avenue Nine: waar Surinaams eten wordt gepresenteerd als de culinaire beleving die het is.

– Catering Bus: Zodat heel Nederland kan genieten van de Surinaamse culinaire beleving.

– Beleving: Zodat de Surinaamse eetbeleving kan worden gegarandeerd.

Wil jij ook genieten van het heerlijk Surinaams Caribisch eten, in een luxe setting? Help Avenue Nine dan: doneer en ontvang een POM.!