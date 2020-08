Politie sloot SZF kantoor afgelopen weekend vanwege onderzoek

Het kantoor van het Surinaamse Staatsziekenfonds (SZF) aan de Frederik Derbystraat, werd afgelopen weekend door de politie gesloten, omdat de autoriteiten bezig zijn met een onderzoek. De politie hield vanaf zaterdagmiddag de wacht bij het SZF kantoor waarbij niemand het gebouw mocht betreden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een speciaal team, in opdracht van de procureur-generaal (pg) bezig is met een onderzoek. Ook een kantoor in Paramaribo-Noord zou niet toegankelijk zijn voor directieleden en personeel.

Maandagochtend werd het kantoor weer vrijgegeven (foto) en mocht het personeel weer aan het werk.

In de loop van de dag werd bevestigd dat er een aanvang is gemaakt met een grootschalig onderzoek naar fraude en mismanagement bij het SZF. In dat kader zou directeur Ricky Kromodihardjo eind vorige week door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in Suriname reeds op non-actief zijn gesteld: