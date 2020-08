‘Meer dan 3.600 ambtenaren door NDP regering in dienst genomen in laatste 6 maanden’

Tijdens een persconferentie maandag in de Congreshal van Suriname, heeft president Chan Santokhi het ook gehad over het onbehoorlijk bestuur van de vorige regering. “Duizenden personen zijn de afgelopen jaren in dienst van de Surinaamse overheid genomen, vaak op posities waarvoor ze niet eens zijn gekwalificeerd” zei de president.

Santokhi gaf aan dat de aangetroffen situatie ernstiger is dan gedacht. Zo zijn er last-minute wurgcontracten aangegaan om partijgenoten van de NDP te accommoderen. Assembleeleden zijn ineens benoemd tot adviseurs en ambassadeurs. En in de periode van 6 maanden voor de verkiezingen zijn 3.603 ambtenaren in dienst genomen van de staat Suriname.

Uit gegevens van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma) blijkt dat de loonkosten hiermee zijn toegenomen met SRD 62 miljoen per maand, oftewel SRD 795,6 miljoen per jaar. De overeengekomen 50% loonsverhoging CLO, kost de staat SRD 180 miljoen per maand oftewel SRD 1,5 miljard per jaar.

De Surinaamse president heeft een commissie ingesteld, die onderzoek moet doen naar de benoeming van ambtenaren onder de regering Bouterse.

Zie ook – Minister Misiekaba stelt die-hard NDP’er aan als zijn nieuwe beleidsadviseur: