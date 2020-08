Hoefdraad reageert en werpt alle beschuldigingen van zich af

Ex-minister Gillmore Hoefdraad heeft eindelijk weer iets van zich laten horen. In een schriftelijke reactie, welke gestuurd is naar ABC-verslaggever Rudi Esajas, werpt hij de beschuldigingen aan zijn adres over mismanagement als minister van financiƫn van zich af.

De beschuldigingen werden maandag tijdens een persconferentie van de Raad van Ministers geuit onder andere door de president van Suriname, Chan Santokhi. In de verklaring die vandaag voorgelezen is in ABC Aktueel en hieronder ook te horen is, zegt Hoefdraad dat de regering Santokhi wist wat ze overnamen.

Volgens Hoefdraad is in 2010 ook meer dan 200 miljoen SRD aan achterstanden overgenomen door de regering Bouterse I. Over de verrekeningen met SPSB zegt hij dat het ging om openstaande afspraken die moesten worden afgehandeld. Hij zegt niet eigendunkelijk te hebben gehandeld daarbij, maar dat het ging om een beslissing die op een regeringsvergadering is goedgekeurd.

Hij noemt de beschuldigingen insinuaties, die niet stroken met de waarheid en zegt dat het gaat om een heksenjacht op regeringsleiders van het voormalig kabinet.

Hieronder zijn volledige verklaring zoals voorgelezen bij Radio ABC. Het is overigens nog steeds niet duidelijk waar hij is. Vandaag is er in DNA een vergadering over het in staat van beschuldiging stellen van de ex-minister.