Nog twee politieagenten ingedeeld bij Parketwacht positief getest op COVID-19

Nog twee politieagenten die ingedeeld zijn bij de Parketwacht in Suriname zijn positief getest op COVID-19. Met de twee nieuwe gevallen zijn er nu in totaal vier agenten van de Parketwacht positief getest op het gevreesde virus. Alle vier politiemannen werken bij het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat.

De COVID-19 pandemie is momenteel in rap tempo aan het groeien in Suriname. In de afgelopen 48 uur zijn maar liefst 89 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd. Een groot deel van die gevallen komt voor rekening van de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID). Daar zijn maar liefst 41 personen positief getest op het coronavirus.

Naar aanleiding van deze zorgelijke ontwikkeling, hebben de ministers van Volksgezondheid, Justitie en Politie en de minister van Defensie onmiddellijk acties ondernomen om de verdere verspreiding tegen te gaan. De positieve gevallen zijn onmiddellijk afgezonderd van de rest en er wordt door een medisch team een analyse gemaakt van de medische conditie van de ge√Įnfecteerden.