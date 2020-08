Nieuwe publicatie over 130 jaar Javaans-Surinaamse geschiedenis

Op 9 augustus aanstaande is de herdenking van 130 jaar Javaanse immigratie. Veel activiteiten van de Javaanse gemeenschap in Suriname en Nederland, in het kader van dit jubileumjaar van de Javaanse immigratie, gaan helaas niet door vanwege het coronavirus.

Er zal daarom op een andere manier stilgestaan worden bij de aankomst van de eerste Javaanse contractarbeiders in Suriname. Zo werkt de Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (Stichji) momenteel aan een nieuwe publicatie waarin het onbeschreven en bijna verloren Javaans erfgoed wordt vastgelegd.

Stichji-voorzitter Hariëtte Mingoen zegt dat de stichting hiermee een bijdrage wil leveren aan de verrijking van kennis over de Javaanse cultuur en hoopt de publicatie nog dit jaar aan het publiek te kunnen presenteren.

In aanloop naar 9 augustus zijn een aantal artikelen alvast te lezen op de site stichji.javanen.nl.

Wat doet STICHJI in lockdown situatie om stil te staan bij 130 jaar Javaans-Surinaamse geschiedenis? U hoort het van Hariëtte Mingoen, via dit filmpje.Excuses voor de verspreking in het filmpje. Het gaat om de herdenking van 130 jaar Javaans-Surinaamse geschiedenis en niet om 100 jaar.