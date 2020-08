KennisKring bespreekt morgen coronacrisis in Suriname

KennisKring (KK) zal op dinsdag 4 augustus de COVID-19-crisis bespreken. Als gastsprekers zullen optreden minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, Ingrid Krishnadath, arts en epidemioloog verbonden aan de universiteit en lid van het OMT, Lycke Woittiez, internist-infectioloog verbonden aan het Diakonessenhuis en Jeroen Schouten intensivist, Radboudumc, leider van het Nederlands Medisch team dat onlangs in Suriname was. Deze sessie wordt live via ABC kanaal 4.2 uitgezonden alsook via Youtube.

Het coronavirus besmet steeds meer personen en dit alles eist zijn tol voor onze economie, de ziekenhuizen wachten op geldovermakingen van het SZF en de PLO bussen kunnen het niet meer aan. Geen gemakkelijk opgave voor de minister van financiën die support krijgt mits wij de IMF rules volgen, dus saneren overal. Als Surinaamse samenleving moeten wij allemaal inleveren, ook de ambtenaren en politici. Voor het selecte ondernemerschap moeten alle preferente regels voor pakketten, invoerrechten, vrije voertuigen etc. teruggedraaid worden, de anti corruptie wet moet snel afgekondigd worden en moet de DNA de amnestiewet-valutawet en terugdraai terreinen-corruptie en benoemingen wettelijk regelen. Er is veel meer geld nodig om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden.

De minister zal zijn beleid uiteen zetten terwijl de deskundigen hun visie zullen geven en Schouten zijn recente ervaringen in Suriname zal delen. Vragen aan het panel kunnen gesmst/geappt worden (+597)7557799. Met als MC de politicoloog Glen Truideman met support van Reema Chotkan hoopt KennisKring hiermee een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Suriname. De Zoom en YouTube Live Stream facilitering wordt verzorgd door RCFA accountants. De avond begint exact om acht uur.

KennisKring bestaat ruim 24 jaar met een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curacao, Guyana, India, Trinidad en de USA. Hey is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community. Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK-members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven.

Kenniskring is een instrument om door middel van contactlegging de expertise van elk netwerk lid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, doch een coördinatie team.